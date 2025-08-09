به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی ساحلی انتخابی تیم جوانان برای مشخص شدن نمایندگان اعزامی کشورمان به بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، فردا (یکشنبه ۱۹ مردادماه) برگزار می‌شود.

شرایط برگزاری و اسامی نفرات شرکت کننده در رقابت‌های کشتی ساحلی انتخابی تیم جوانان به شرح زیر است.

۱- اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم برگزار می‌شود.

۲- مسابقات با یک کیلوگرم ارفاق وزن و با آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شود.

۳- هر ورزشکار باید یک شورت مشکی و تیشرت حلقه‌ای سفید یا مشکی همراه داشته باشد.

۴- اصل شناسنامه و کارت ملی، گذرنامه با اعتبار ۱۸ ماه کامل، کارت بیمه ورزشی معتبر سال ۱۴۰۴، معرفی نامه هیئت کشتی استان مربوطه تایب شده با مهر رئیس هیئت، کارت ملی کشتی استان مربوطه

نفرات شرکت کننده:

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) علی اصغر کپچ (مازندران) محمدرضا براری (مازندران) سید طا‌ها هاشمی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: یوسف حسین پوران (خراسان رضوی) الیا وقاری کندلچی (آذربایجان شرقی) مجتبی شکاری (مازندران) سینا شکوهی (البرز)

۸۰ کیلوگرم: ابوالفضل سعادتی (مازندران) آیدین طریقی (گیلان) تورج خدایی (زنجان)

۹۰ کیلوگرم: محمدمهدی فتوحی (تهران) مهدی زارع دیجوچین (تهران) امیرعلی علیزاده (مازندران) امیرعلی مسلمی

(مازندران)

ساعت پذیریش: ۱۵ تا ۱۵:۳۰

تست پزشکی و وزن کشی: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶

آغاز مسابقات ساعت ۱۷

محل برگزاری: زمین ساحلی مجموعه ورزشی آزادی تهران