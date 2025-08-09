\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u0632\u062f\u060c \u062f\u0647\u0642\u0627\u0646\u200c\u0645\u0646\u0634\u0627\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u00ab\u0647\u0631 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u062c\u0627\u0628\u0647\u200c\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06f2\u06f1\u06f0 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u062c\u0627\u0628\u0647\u200c\u062c\u0627 \u0634\u0648\u0646\u062f.\u00bb\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f2:\u06f4\u06f5 \u0627\u0632 \u06cc\u0632\u062f \u0628\u0647 \u0646\u062c\u0641 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f7 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u06cc\u0632\u062f \u0628\u0627\u0632\u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u062f.