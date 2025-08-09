فرمانده انتظامی فارس اعلام کرد: تامین امنیت و آسایش مردم اولویت اصلی پلیس است و برخورد با خودرو‌های نامتعارف و اتباع غیرمجاز در دستور کار جدی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی فارس، گفت: نتیجه تلاش پلیس را می‌توان در میزان رضایت مردم از امنیت و آرامش شهر سنجید.

وی افزود: برخورد با مخلان امنیت مردم از اولویت‌های اصلی پلیس فارس است.

سردار ملکی با اشاره به توقیف بیش از ۱۲ هزار خودروی نامتعارف یا «شوتی» در سال جاری، گفت: از این تعداد هزار و ۱۰۰ خودرو حامل کالای قاچاق بوده‌اند.

فرمانده انتظامی فارس، اخراج اتباع غیرمجاز را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: طرح مقابله با اتباع غیرمجاز در استان نسبت به پارسال ۱۷۸ درصد افزایش داشته است.

سردار ملکی تاکید کرد: پلیس تلاش دارد با سرقت، تجاوز به عنف، زورگیری و تیراندازی غیرمجاز مقابله کند و میزان این جرائم را به حداقل برساند.

وی همچنین به بی‌انضباطی ترافیکی اشاره کرد و گفت: برای رفع این معضل با شهرداری و نهاد‌های مرتبط گفت‌و‌گو شده و بیش از ۷۰۰ تابلوی «پارک مطلقاً ممنوع» از سطح شهر شیراز جمع‌آوری شده است.

فرمانده انتظامی فارس افزود: بزودی پارکینگ‌های جدیدی در سطح شهر شیراز ساخته خواهد شد تا آسایش مردم و رانندگان بیشتر شود.