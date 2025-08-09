پخش زنده
امروز: -
مدیر اجرایی جایزه مصطفی (ص) از برگزاری آیین اعطای ششمین دوره این جایزه در روز ۱۷ شهریور در تالار وحدت خبر داد و گفت: مجموعهای از رویدادهای علمی و علمیترویجی از ۱۵ تا ۱۹ شهریور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدعلی عمرانی گفت: آیین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی، ۱۷ شهریور و در آستانه ولادت پیامبر اکرم (ص) در تالار وحدت با حضور دانشمندان و شخصیتهای علمی ایرانی، بینالمللی و بهویژه چهرههایی برجسته از جهان اسلام برگزار شده و همزمان با آن، مجموعهای از رویدادهای علمی-ترویجی و تخصصی در روزهای ۱۵ تا ۱۹ شهریور برپا خواهد بود.
وی ادامه داد: آغازگر رویدادهای ششمین هفته جایزه مصطفی (ص)، مراسم اعطای مدالی به دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال در روز ۱۵ شهریور ماه است. برگزیدگان این مدال، همچنین جایزهای نقدی معادل ۱۰ هزار دلار دریافت میکنند. این مدال که برای نخستین بار اعطا خواهد شد، در راستای تشویق دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی نسل جوان نخبه شکل گرفته است.
عمرانی تاکید کرد: رویدادهای ششمین هفته جایزه مصطفی (ص) با مجموعه رویدادهای رصدخانه علم و فناوری، نهاد ترویجی بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) نیز همراه است.
به گفته مدیر اجرایی جایزه مصطفی (ص) از جمله رویدادهای رصدخانه علم و فناوری، مسابقه دانشآموزی نور است که آیین پایانی آن برای روز ۱۹ شهریور ماه برنامهریزی شده است. همچنین کافهعلمهای جایزه مصطفی (ص) که با محوریت دستاوردهای برگزیدگان دوره ششم این جایزه برگزار خواهد شد در روزهای مختلف این هفته پیگیری میشوند.
وی ادامه داد: پویش علمکاوی نیز با محوریت روایتگری علمی همین دستاوردهای علمی در شبکههای اجتماعی در جریان خواهد بود و دومین دوره رقابت رصدگران جایزه مصطفی (ص) نیز با حضور علاقمندان به علم و فناوری برگزار خواهد شد. در این رقابت، علاقمندان پس از شرکت در رویدادهای هفته جایزه، آنها را به اشکال گوناگون روایت میکنند.
عمرانی تاکید کرد: همچنین دهمین برنامه تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی به اختصار استپ (STEP Science and technology exchange program) نیز در قالب نشستهای یکروزه در دانشگاههای تهران برگزار میشود. در این نشستها دانشمندان و فناوران کشورهای اسلامی به تبادل نظر میپردازند.
ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) اعلام کرد: فراخوان ششمین دوره جایزه مصطفی (ص)، در سه حوزه علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم و فناوری زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی از آبان ۱۴۰۲ منتشر شد و نامزدهای این دوره میتوانستند از سوی دانشگاهها، مراکز علمی معتبر، انجمنهای علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمیهای علوم کشورهای اسلامی، پارکهای علم و فناوری یا سایر دانشمندان و شخصیتهای علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی شوند.
نهادهای واجد شرایط تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (۱۰ شهریور ۱۴۰۳) فرصت داشتند آثار و مدارک دانشمندان نامزد شده خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
این جایزه در دو بخش؛ برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) و برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی (ص) به صورت فردی و یا گروهی؛ به مسلمانان جهان یا اتباع ۵۷ کشور اسلامی، بدون محدودیتی در سن، جنس و یا دین و مذهب اعطا میشود.
جایزه مصطفی (ص) با تصویب اساسنامه در سال ۱۳۹۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی کار خود را به عنوان یک جایزه دوسالانه برای تقدیر از دانشمندان مسلمان آغاز کرد و تاکنون در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در تهران و ۱۴۰۲ در اصفهان برگزار شده است.
این جایزه در پنج دوره برگزاری، ۱۹ دانشمند برجسته جهان اسلام را از کشورهایی همچون سنگاپور، اردن، ترکیه، ایران، مالزی، بنگلادش، لبنان، پاکستان، مراکش و مصر به عنوان برگزیده شناخته و از آنها تجلیل کرده است.
این جایزه به نام نبی مکرم اسلام (ص) و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت بر علمآموزی، به نام یکی از القاب آن حضرت یعنی مصطفی (ص)، به معنای برگزیده نامگذاری شده است و همزمان با هفته وحدت و جشنهای میلاد ایشان اعطا میشود.