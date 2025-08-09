رقابت‌های بین المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون از دیروز در شهر بخارست رومانی در حال برگزاری است و روز ۲۰ مردادماه به پایان می‌رسد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی بین المللی یون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون نمایندگان کشورمان در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفتند که نتایج آن‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم که مسابقات آن به صورت دوره‌ای برگزار شد، امیررضا اکبری در دور اول امیررضا مرادیان از کشورمان را مغلوب کرد و در مبارزه بعدی نیز مقابل نماینده کشور رومانی به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد. مرادیان نیز با غلبه بر کشتی گیر رومانی به مدال نقره رسید.



امروز نیز در وزن ۶۷ کیلوگرم امیررضا ده بزرگی به پیروزی دست یافت و در مبارزه بعدی مغلوب حریف خود شد که نتایج کامل آن متعاقبا اعلام می‌گردد.

امیرعبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز در مبارزه نخست حریف اسپانیایی را مغلوب کرد. ابوالفضل عسگری نیز تا دقایقی دیگر به مصاف حریفان خود می‌رود.

اسامی دیگر نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی