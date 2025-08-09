شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش باران در شهرهای نور آباد و خرم آباد لرستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ‌امروز بارش باران در شهرهای نور آباد و خرم آباد استان لرستان آغاز شده است این در حالیست که شهر‌های استان در دو هفته اخیر هوایی غبارآلود و‌گرم داشته است. در این روز‌های گرم تابستانی بارش رحمت الهی حال و هوای این شهرها را بهاری کرد و طراوت و شادابی را به همراه آورده است.

این بارش زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دورنماند و تصاویری را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.