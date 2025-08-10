شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست بازنگری در تعیین سقف سنی متقاضیان کارشناسی ارشد تا ۴۵ سال را برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش دارد.



️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در سال‌های اخیر، بحث‌هایی در مورد تجدید نظر در محدودیت‌های سنی برای جذب در برخی از مقاطع تحصیلی و شغلی از جمله هیئت علمی دانشگاه‌ها مطرح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ممکن است در آینده، محدودیت‌های سنی برای مقاطع مختلف تحصیلی و شغلی مورد بازنگری قرار گیرد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:





نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

سلام

احتراما به استحضار میرساند در آزمون استخدامی آموزش پرورش به جهت تاهل و فرزند آوری امتیازات فوق العاده‌ای از جمله افزایش نمره ارفاقی در نمره کل آزمون و همچنین افزایش محدودیت سنی تا ۴۵ سال

براساس قانون جوانی جمعیت به قشر متاهل داده میشود. در شورای عالی سیاست گذاری سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی کشور این تصمیم گیری بسی جای تعجب است که برای افراد مجرد امتیازاتی داده نشده چرا که برای عوام آشکار است که برای تشکیل خانواده به حداقل‌ترین امکانات نیاز است از جمله حداقل درآمدی که بتوان امور زندگی را به دست گرفت.

ما از شما مسئولین و سیاست گذار‌های محترم خواستاریم تا شرکت در آزمون استخدامی آموزش پرورش برای متقاضیان مجرد کارشناسی ارشد تا ۴۵ سال بلامانع گرد.





