ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان آذربایجان شرقی امسال ۱۵ هزار و ۲۴۸ زائر اربعین حسینی را جا به جا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان گفت ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری با استفاده از همه توان خود از زمان آغاز طرح ویژه از ۲۵ تیرماه تا ۱۷ مرداد سال جاری ۱۵ هزار و ۲۴۸ زائر را با ۶۳۶ سرویس اتوبوسی به مرز‌های منتهی به کربلا به ویژه مرز مهران اعزام کرده است.

غلامرضا رسول زاده ادامه داد: در طرح جا به جایی زائران اربعین حسینی امسال با هماهنگی انجام یافته از ناوگان مسافری ترکیه هم برای جا به جایی زائران استفاده می‌شود. وی گفت دراین مدت اکیپی ۱۸ نفره از همکاران این اداره کل به سرپرستی معاون حمل ونقل اداره کل در پایانه مرزی مهران برای تسهیل روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی حضورداشتند.

وی افزود: به منظور کمک به روند جا به جایی زائران حسینی ۲۱ دستگاه ماشین آلات اداره کل شامل ۱۵ دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین و ۶ دستگاه خودروی سنگین در زمان اجرای طرح جا به جایی زائران اربعین حسینی در مرز مهران مستقر شده‌اند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان گفت: ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان پس از طرح اربعین، طرح جابه جایی زائران حرم رضوی به مقصد مشهد مقدس را اجرا خواهدکرد.