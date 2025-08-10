پخش زنده
شهروند خبرنگار ما فیلمی از به حرکت در آمدن کاروان نمادین اسرای کربلا در شهر بدره عراق را با ما به اشتراک گذاشت.
️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همه ساله همزمان با فرارسیدن ماه صفر ماه حزن و اندوه خاندان پیامبر اسلام(ص) مراسم سنتی مذهبی کاروان نمادین ورود اسرای کربلا به شام در میان شیعیان برگزار میشود. در این مراسم مردم عزادار مسیری را به یاد مصیبتهای حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پیاده طی میکنند. شهروند خبرنگار ما در عراق فیلمی از ورود نمادین کاروان اسرای کربلا در شهر بدره را ارسال کرده است که دیدن آن خالی از لطف نیست.
فرستنده: حمیدرضا شهبازی فر