به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های دوستانه فوتبال باشگاهی اروپا، شبکه ورزش در قالب برنامه «مثبت ورزش» سه مسابقه مهم را امروز و امشب ۱۸ مرداد به صورت مستقیم پخش می‌کند.

دیدار‌های دوستانه دو تیم لیدز و میلان در ساعت ۱۷:۳۰ با گزارشگری علیرضا دهقانی و آرسنال و اتلتیک بیلبائو در ساعت ۱۹:۳۰ با گزارشگری نیما تاجیک در برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده پخش می‌شود.

همچنین دیدار دوستانه پالرمو و منچسترسیتی با گزارشگری عرفان کرمی برای علاقمندان به فوتبال و مخاطبان شبکه ورزش نیز به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

پخش زنده مسابقات بسکتبال کاپ آسیا

شبکه ورزش در پنجمین روز از پخش مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا، امروز در ساعت ۱۱:۳۰ دیدار عراق و فلیپین، و در ساعت ۱۴:۳۰ رقابت چین و ژاپن را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش» در ادامه پخش مسابقات بسکتبال جام ملت‌های های آسیا ۲۰۲۵، امروز شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ دیدار عراق و فلیپین را با گزارشگری سعید مارکولایی و به صورت زنده پخش می‌کند.

این برنامه در ساعت ۱۴:۳۰ دیدار تیم‌های چین و ژاپن را با گزارشگری شهریار افشار‌ها پخش می‌کند.

