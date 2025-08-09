پخش زنده
همایش بینالمللی اربعین و همگرایی اسلامی و مسائل جهان اسلام صبح امروز در سالن همایشهای خاتمالانبیا حرم حسینی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و امور حج و زیارت در همایش بینالمللی اربعین و همگرایی اسلامی و مسائل جهان اسلام به با حضور علمای جهان اسلام، حجتالاسلام والمسلمین نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و بیات رئیس سازمان حج و زیارت برگزار شد، گفت: امسال شعار کمیته فرهنگی - آموزشی اربعین «إنَّا عَلَى الْعَهْدِ» به معنی «ما بر همان پیمانیم» است. در حقیقت، این شعار، شعار همه کسانی است که به زیارت مرقد امام حسین علیهالسلام میآیند، چه در اربعین چه در غیر اربعین.
حجت الاسلام والمسلمین نواب افزود: این افراد برای به صورت گسترده و در زمان واحدی باهم در کربلا حضور پیدا میکنند که این «إنّا عَلَی الْعَهْدِ» را عملاً با حضور پیدا کردن محقق میکنند و این از طرف تمام جهان بشریت است و اختصاص به شیعه یا برادران اهل سنت ندارد و حتی مختص مسلمانها هم نیست.
وی تصریح کرد: امروز «حسین روز» یعنی بزرگداشت عاشورا در جهان گسترده شده است و آزادگان جهان این برنامه را برگزار میکنند و انجام میدهند و در واقع تجدید پیمان همه با امام حسین علیه السلام است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه عهد و پیمان در دین، مورد توجه خدای بزرگ و اولیای دین بوده و فوقالعاده مهم است، گفت: در کلام وحی آمده است: «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا» (نساء:۱) و «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا» (احزاب:۵۲) و «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا» (احزاب:۵۲)؛ و «وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا» (احزاب:۵۲)؛ و پیمانی که اینجا مورد توجه است، عهد با خدای بزرگ و با مبانی دین است که ما بر عهدی که بستیم پایبندیم. خدای بزرگ در رابطه با عهد و پیمان با مشرکین هم میفرماید: «فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ» (توبه:۷). مسلمانان عهدشکن نیستند؛ بر پیمانی که میبندند، دقت میکنند و بر اساس همان پیمان باقی میمانند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با بیان اینکه مزد وفای به عهد، همنشینی با پیامبر گرامی اسلام است، افزود: در سخنی از نبی گرامی اسلام نقل شده که فرمود: «أَقْرَبُکُمْ مِنِّی غَدًا فِی الْمَقَامِ أَصْدَقُکُمْ لِلْحَدِیثِ، وَأَدَّاکُمْ لِلْأَمَانَةِ، وَأَوْفَاکُمْ بِالْعَهْدِ، وَأَحْسَنُکُمْ خُلُقًا، وَأَقْرَبُکُمْ مِنَ النَّاسِ». کسی که وفامند به عهد است، نزدیکترین جایگاه را در قیامت دارد. بعد هم فرمودند: «وَأَحْسَنُکُمْ خُلُقًا مَعَ النَّاسِ». کسانی که خُلق نیکوتری با مردم دارند.
حجت السلام والمسلمین نواب ادامه داد: امام علی علیهالسلام هم میفرمایند: «أَفْضَلُ الْأَمَانَةِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ». امانتداری این است که انسان وفا به عهد بکند. یا «أَفْضَلُ الصِّدْقِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ». این نیز در سخن دیگری از امیرالمؤمنین (ع) بیان شده است.
وی با بیان اینکه از امام سجاد (ع) دربارۀ «جَمِیعِ شَرَائِعِ الدِّینِ» سوال کردند؛ اگر دین را بخواهیم در جملات کوتاهی بیان کنیم چیست؟ امام در پاسخ فرمود: «قَوْلُ الْحَقِّ، وَالْحُکْمُ بِالْعَدْلِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ»، این سه نکته، همه دین است. در آن آمده است، سخن حق، حکم به عدل و سوم وفا به عهد بکند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: دین در بسیاری از موارد انسان را در انتخابهایش آزاد گذاشته است، اما در سه مورد هیچ رخصتی نداده است، یکی دربارۀ ادای امانت که میگوید ادای امانت، امنت باید به صاحبش برگردانده شود، چه به انسان نیک و چه به انسان فاجر.
حجتالاسلام والمسلمین نواب گفت: دوم وفای به عهد است، باید به پیمان وفادار بود وفاداری چه انسان نیک باشد یا فاجر باید وفا کند. هر کجا پیامبر عهد و پیمانی داشتند، به آن وفا کردند حتی با مشرکین، در صلح حُدیبیه بر پیمان خودشان باقی ماندند، این مشرکین بودند که پیمانشکنی کردند و صلح را شکستند.
وی تصریح کرد: سوم هم نیکی به پدر و مادر است. پدر و مادر چه انسانهای نیکی باشند و چه خدای نکرده انسانهای بدی باشند، انسان باید حُرمت آنها را حفظ بکند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به پیمان شکنی بنی اسرائیل اضافه کرد: اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که آنها هیچ عهد و پیمانی را رعایت نکردند. امیدواریم که خداوند مسلمانان، انسانها و بشریت را از شر این جنایتپیشگان نجات دهد.