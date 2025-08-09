به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ولی اله زمانی گفت: عملیات خرید تضمینی گندم از طریق ۳۹ مرکز ملکی و بخش خصوصی انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: تاکنون ۵۸ هزار و ۵۷۳ محموله گندم از ۱۸ هزار و ۲۹ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به وسیله بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود، گفت: کشاورزان محترم می‌توانند گندم خود را به مراکز دولتی و خصوصی اعم از کارخانجات آردسازی، سیلو‌های ذخیرسازی گندم و مراکز مباشر (اتحادیه تعاون روستایی) تحویل دهند.

زمانی با اشاره به اینکه تاکنون ارزش ریالی خرید تضمینی گندم ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان می‌باشد، افزود: ۳۲ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان (حدود ۵۰ درصد از هر محموله) که تا تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۴ گندم خود را تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های لازم جهت پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده در حال انجام است، تاکید کرد: گندمکاران جهت سهولت در پرداخت مطالبات، میبایست مدارک خود را بدون مغایرت و با ارائه کپی کارت ملی، شماره حساب بانک کشاورزی و ثبت در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی، جهت تحویل گندم به مراکز ملکی و خصوصی اقدام کنند.

ولی اله زمانی گفت: ساعات کار مراکز خرید تضمینی گندم در استان زنجان با در نظر گرفتن شرایط جوی مناطق از اول وقت اداری شروع شده و تا تخلیه آخرین محموله نیز ادامه پیدا خواهند کرد.