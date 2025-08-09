از آغاز مراسم راهپیمایی اربعین حسینی تاکنون ۱۴۸ هزار زائر از طریق خط ریلی اهواز - خرمشهر تا نقطه صفر مرزی شلمچه جا به جا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راه آهن جنوب با اشاره به جابجایی ۱۴۸ هزار و شصت و هشت زائر اربعین حسینی از طریق خطوط ریلی اهواز-خرمشهر گفت: این تعداد زائر اربعین حسینی که قصد عزیمت به کربلا را داشتند از ابتدای ماه صفر تاکنون از طریق خط ریلی تا نقطه صفر مرزی شلمچه منتقل شدند.

غلامحسین ولدی افزود: تعداد زائران منتقل شده به مرز شلمچه برای سفر به کربلا در حال افزایش بوده و خدمات لازم برای بازگشت زائران در حال انجام است.

او با بیان اینکه جا به جایی زائران تا اواخر مرداد امسال ادامه خواهد داشت گفت: ده هزار و هفتصد و شصت زائر اربعین حسینی نیز در این مدت از اهواز به خرمشهر منتقل شدند.

مدیرکل راه آهن جنوب کشور افزود: ۶۸ رام قطار در این مدت به صورت ریل باس، چهل و هفت هزار و سیصد و یک زائر را از خرمشهر تا شلمچه جا به جا کردند.

ولدی ادامه داد: قطار‌های فوق العاده از مبادی مختلف کشور به مقاصد خرمشهر و شلمچه در نظر گرفته شده و قطار‌های بین‌شهری و شهری در مسیر اهواز- خرمشهر و خرمشهر- شلمچه، زائران اربعین را منتقل می‌کنند.