به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم وشهیدمحسن حججی، مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدای بوکان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و مسئولان شهرستانی، برگزارشد.

در این آئین معنوی ضمن گرامیداشت یاد شهدا وصیت نامه شهید مدافع حرم شهید حججی قرائت شد.

همچنین در این مراسم از خانواده اولین شهید اهل سنت اسماعیل شجاعی مدافع حرم کشور و یکی از مدافعان حرم در این شهرستان نیز تجلیل به عمل آمد.

روز ۱۸ مرداد ماه همزمان با سالروز شهادت مدافع حرم، شهید محسن حججی، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامیده شد تا مناسبتی باشد برای تجلیل از فداکاری‌ها وتلاش‌ها ورشادت‌های دلیر مردان که با اهدا خون خود، امنیت و آسایش را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.