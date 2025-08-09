پخش زنده
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت از عموم مردم ایران برای جمعآوری اسناد و آثار مرتبط با «دفاع مقدس ۱۲ روزه» دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، فراخوان عمومی برای جمعآوری اسناد، مدارک، خاطرات، تصاویر و سایر آثار مرتبط با دوران «دفاع مقدس ۱۲ روزه» منتشر کرد.
این فراخوان با هدف ثبت اقتدار، ایثار و حماسه ملت ایران در برابر تهاجم دشمنان و همچنین جلوگیری از تحریف و فراموشی این مقطع حساس تاریخی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار و اسناد خود را از طریق سامانه برخط سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی
defadocs.ir در بخش «اهداء سند» ارسال نمایند.