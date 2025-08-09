به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: جزییات واریز سود سهامداران در هفته دوم مردادسال جاری حاکی از آن است که ۲۱ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۲۶۰ سهامدار را که شامل ۶ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان می‌شود به حساب سجامی سرمایه‌گذاران واریز کردند. این اقدام از طریق سامانه سجام، به‌عنوان درگاه هوشمند بازار سرمایه، انجام شد و گامی دیگر برای دیجیتالی شدن خدمات مالی برداشته شد.

واریز سود جاری ۱۵ شرکت

این گزارش می‌افزاید: در هفته دوم مرداد ماه امسال، ۱۵ شرکت سود جاری یک میلیون و ۷۹۳ هزار و ۵۳۲ سهامدار که شامل ۶ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان می‌شود را به حساب آنها در سامانه سجام واریز شد.

واریز سود سنواتی و حق تقدم ۶ ناشر

گفتنی است: در این بازه زمانی، ۶ ناشر نیز سود سنواتی ۹۳۱ هزار و ۷۲۸ سهامدار که شامل ۳۹۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.