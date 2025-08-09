پخش زنده
تعاون روستایی آذربایجانغربی بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی با اشاره به فعالیت ۴۵ مرکز خرید در سطح استان گفت: بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تا نیمه اول ماه جاری از کشاورزان استان خریداری شده است.
ساداتی افزود: این میزان خرید در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور صورت گرفته است.
وی، همچنین از پایان عملیات خرید کلزا در استان خبر داد و گفت: با فعالیت هفت مرکز خرید، مجموع ناخالصی کلزا از مرز سه هزار و ۹۱۲ تن عبور کرده و فرآیند خرید این محصول در استان به پایان رسیده است.
مدیرتعاون روستایی استان اضافه کرد: با پایان برداشت محصول کلزا، تمامی مطالبات کلزاکاران به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان به طور کامل تسویه شده است.