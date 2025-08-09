به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت ۴۵ مرکز خرید در سطح استان گفت: بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تا نیمه اول ماه جاری از کشاورزان استان خریداری شده است.

ساداتی افزود: این میزان خرید در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور صورت گرفته است.

وی، همچنین از پایان عملیات خرید کلزا در استان خبر داد و گفت: با فعالیت هفت مرکز خرید، مجموع ناخالصی کلزا از مرز سه هزار و ۹۱۲ تن عبور کرده و فرآیند خرید این محصول در استان به پایان رسیده است.

مدیرتعاون روستایی استان اضافه کرد: با پایان برداشت محصول کلزا، تمامی مطالبات کلزاکاران به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان به طور کامل تسویه شده است.