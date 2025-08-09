پخش زنده
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، گفت: استان قزوین دارای سه هزار و ۶۶۰ هکتار باغ بادام است که از این میزان ۶۶۰ هکتار غیر بارور و سه هزار هکتار بارور هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش با اشاره به سرمازدگی باغات در سال جاری، پیشبینی کرد: از این میزان باغ امسال بیش از چهار هزار تن بادام برداشت شود.
به گفته پیله فروش، متوسط عملکرد باغات آبی بادام در استان قزوین حدود یک تن در هکتار و باغات دیم حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: این محصول با توجه به عمر طولانی و سازگاری بالا با شرایط کمآبی، دارای تنوع ارقام زیادی از جمله ارقام محلی، سنگی، شمشیری و گردو و ارقام جدیدی مانند شکوفه و تونو است که از ارقام دیرگل محسوب میشوند.
پیله فروش؛ مقاومت در برابر کمآبی و سهولت نگهداری را از جمله مزایای کشت بادام دانست و افزود: ارگانیک بودن بادام و عدم نیاز به کود و سم از دیگر مزایای کشت این محصول در باغستان سنتی قزوین است.
وی با اشاره به قدمت کشت بادام در باغستان سنتی قزوین گفت: درخت بادام در این باغستان بیش از هزار سال قدمت دارد و در سفرنامهها نیز تا 1200 سال پیش به باغستان سنتی قزوین اشاره شده است. این باغستان یکی از مهمترین رویشگاههای بادام در کشور به شمار میرود و ارقام غالب آن شامل «مامایی»، «شکوفه» و «سنگی» است که به دلیل طعم و کیفیت بالا، بازارپسندی ویژهای دارند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه شیوه آبیاری در باغستان سنتی بر پایه استفاده از سیلابها و رودخانههای فصلی است، خاطرنشان کرد: این روش دیرینه علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، به حفظ بافت خاک و پایداری اکوسیستم منطقه کمک میکند.