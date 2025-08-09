محمود گودرزی، مدیر عامل بورس تهران، با تاکید بر اینکه انتصاب اخیر در راس شورای عالی امنیت ملی ریسک‌های سیاسی را کاهش می‌دهد، ابراز امیدواری کرد این تغییرات منشا اثرات مثبت غیرمستقیم بر بازار سرمایه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته گودرزی، کاهش ریسک‌های سیاسی موجب تضعیف بازار‌های موازی مانند ارز و طلا شده و نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه سوق پیدا خواهد کرد که در نهایت تقاضا در این بازار را تقویت می‌کند. این شرایط می‌تواند به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی منجر شود و نسبت قیمت به درآمد در بازار سرمایه روند صعودی پیدا کند.

وی همچنین افزود: کاهش ریسک سیستماتیک می‌تواند باعث کاهش تلاطمات ارزی و کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و سامانه مبادله ارز شود که در نهایت هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش داده و وضعیت بنیادی شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد.

گودرزی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت بازار ممکن است با احتیاط واکنش نشان دهد تا جهت‌گیری‌های جدید مشخص شود، اما در میان‌مدت، ثبات اقتصادی و بهبود روابط خارجی می‌تواند به رونق اقتصاد واقعی، افزایش سودآوری شرکت‌ها و رشد اقتصادی ایران منجر شود.