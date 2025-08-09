انتقال آب طالقان به سه استان در مهرماه آغاز میشود
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت طرحهای انتقال آب از سد طالقان به استانهای قزوین، البرز و تهران گفت: با پیگیریهای انجامشده این نوید را میدهیم که از مهرماه امسال، آب از خط انتقال جدید وارد شبکه آبرسانی این مناطق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، رضا کوچی در بازدید از طرح انتقال آب از سد طالقان با بیان اینکه کشور طی حداقل پنج سال اخیر با خشکسالی ممتد مواجه بوده، تأکید کرد: بسیاری از شهرهای ما در صورت عدم مدیریت صحیح، در معرض بحران کمآبی قرار دارند؛ بنابراین باید نگاه خود را نسبت به آب تغییر دهیم.
وی افزود: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود. اگر الگوی کشت اصلاح نشود و بهرهوری افزایش نیابد، شرایط بسیار بحرانی خواهد شد. لازم است که توسعه در حوزه صنعت و اسکان نیز با ظرفیتهای تأمین آب همراستا باشد.
وی با اشاره به طرح وزارت نیرو برای مشروطسازی بارگذاری جمعیتی و صنعتی در شهرها بر اساس نظر این وزارتخانه، اظهار کرد: در صورتی که این مصوبه نیاز به حمایت قانونی داشته باشد، مجلس آمادگی کامل دارد تا آن را تصویب کند. نباید اجازه داد در مناطقی که با کمبود منابع آبی مواجهاند، توسعه بیضابطه صورت گیرد.
رضایی کوچی از آمادهسازی گزارشی جامع درباره وضعیت آب کشور در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و اعلام کرد: این گزارش که به موضوعاتی نظیر بحران آب، مدیریت مصرف، اصلاح تعرفهها و استفاده از پسابها میپردازد، تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
وی تأکید کرد: باید مشوقهایی برای مشترکان خوشمصرف در نظر گرفت و با مشترکان پرمصرف و بدمصرف بهصورت جدیتری برخورد شود. همچنین طرحهایی باید اجرا شود تا مصرفکنندگان خوشمصرف بتوانند هزینه کمتری پرداخت کنند و انگیزهای برای صرفهجویی داشته باشند.
رضایی کوچی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در استفاده از پسابهای تصفیهشده، گفت: شهرداریها باید به جای استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز، چاههای مربوط به آب شرب را به وزارت نیرو واگذار کنند تا در مقابل، وزارت نیرو از طریق تصفیه پساب، آب مورد نیاز فضای سبز و صنعت را تأمین کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر پروژههای آبرسانی و عمرانی اظهار کرد: کار بزرگی در حال انجام است که با تلاش همهجانبه مسئولان، میتواند به الگویی برای مدیریت منابع آب در سطح ملی تبدیل شود. ما نیز در مجلس نظارت دقیقتری خواهیم داشت تا کشور در مسیر عبور از بحران آب گام بردارد.