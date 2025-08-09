به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری افزود: دادستان تهران امروز در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی حاضر شده است و اعزام زائران و تسهیل در این امر را دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه دادگستری استان‌های مرزی نیز آمادگی خود را در این باره نشان دادند که با حضور به‌موقع و کمک لازم شرایطی را فراهم کنند که در کمال آرامش و آسایش زائران بتوانند مسیر اربعین را بروند و برگردند.

جهانگیر افزود: ملت سرافراز ایران در جنگ ۱۲ روزه انصافاً خوش درخشید و با اتحاد، انسجام و همبستگی ملی زبانزد دنیا شد ما باید تلاش کنیم که این انسجام ملی را به نحوی دقیق حفظ کنیم و استمرار بخشیم، همچنین باید مراقب دسیسه‌ها و کید دشمن باشیم.

وی گفت: امروز ممکن است هر جریانی تلاش کند تا با دو قطبی سازی‌های کاذب جامعه را به سمت و سویی سوق دهد که این همدلی و انسجام با تردید و کاهش رو‌به‌رو شود که هر کدام به سهم خود باید این اجازه را ندهیم. خبرنگاران به عنوان دیده‌بانان اجتماعی برای رساندن پیام مردم به گوش مسئولان و همچنین تبیین مسائل واقعی جامعه نقش بسیار مهمی در این عرصه ایفا می‌کنند امیدواریم که این وظیفه صاحبان قلم که روشنگری است باعث ناکامی دشمن در جبهه رسانه‌ای نیز شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمد یعنی مشاهده کردیم که مسئله آنها فقط مسئله نظامی نبود و نیست. دشمن تلاش کرد که در میدان ادراک، اذهان و معنا هم ورود پیدا کند و خود را قوی‌تر از آن چیزی که هست به ما نشان دهد و ملت ما و قدرت نظام ما را پایین‌تر از آن چیزی که حقیقت دارد جلوه دهد.

جهانگیر گفت: باید در صحنه‌ها و بیانات گوناگون، سخنرانی‌ها و تبیین مختلفی که توسط صاحبین تریبون‌های لازم صورت می‌گیرد به این نکته توجه کنیم که نگذاریم این کید دشمن به نوعی تحقق پیدا کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در هفت محور به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونی علیه ایران هفت تکلیف را برای مردم ایران روشن و ترسیم کردند که شامل حفظ اتحاد ملی و شتاب در پیشرفت علمی و فناوری، حفظ عزت و ابروی ملی در فضای رسانه‌ای، تجهیز و تقویت کشور به قدرت دفاعی و امنیتی، جدیت در پیگیری امور اجرایی برای دولت و هدایت معنوی و آرامش برای جامعه و در عین حال حفظ شور و شعور انقلابی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیام اصلی این هفت تکلیف راهبردی در حقیقت یک نقشه راهی است که همه ما در اندازه توان‌مان باید این مسیر را که رهبر انقلاب ترسیم کردند به خوبی شناسایی و طی کنیم.

جهانگیر افزود: به عبارت دیگر مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری جمعی دو نقطه عطف این پیام‌های راهبردی است که باید همه در محور‌های مختلف، سهم این مسئولیت خودمان را چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی، نظامی، امنیتی و رسانه‌ای و ... بشناسیم و به آن عمل کنیم.

وی گفت: این پیام راهبردی که وظیفه همه ما را سنگین کرده، چراغ راهی برای همه کسانی که به پیشرفت ایران و ارزش‌های نظام اسلامی می‌اندیشند و دل شان برای آن می‌تپد، باشد.

جهانگیر با اشاره به اینکه ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار است و جا دارد این روز را به همه شما اصحاب رسانه به سهم خود تبریک عرض کنم، گفت: این روز که به نام شهید صارمی مزین شده مایه افتخار برای همه خبرنگاران است که روز شهادت یک خبرنگار به عنوان روزشان نامیده شده است.

وی گفت: همه شما به جایگاه خطیر خبرنگاری و اطلاع‌رسانی و افکارسازی مطلع هستید. امروزه بحث خبر و اطلاع‌رسانی به عنوان یک قوه جدید در دنیا مطرح است. اگر در گذشته مطرح بود که در کشور‌ها سه قوه اداره کننده جامعه هستند امروز قوه چهارم را بحث رسانه، اطلاع رسانی و خبر رسانی می‌دانند زیرا رسانه‌ها با بیان و رصد حقایق کاستی‌ها را شناسایی می‌کنند و مسئولان می‌توانند به موقع این کاستی‌ها را رفع کنند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها در عین حال که مشکلات مردم را به درستی تبیین می‌کنند و از این طریق می‌توانند یار مردم و همراه مسئولان باشند.