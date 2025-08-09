به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، افتتاحیه سمینار دانش‌افزایی پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال صبح امروز شنبه 18 مرداد با حضور مسئولان فدراسیون در هتل المپیک برگزار شد.

در ابتدای مراسم افتتاحیه دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون گفت: داوران پس از پشت سر گذاشتن آزمایش های پزشکی قلبی و عروقی، روز گذشته نیز آزمایش های آمادگی جسمانی خود را مطابق معیار‌های فیفا در ورزشگاه دستگردی با موفقیت به انجام رساندند.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال افزود: ۱۲ داور و ۱۳ کمک‌داور ویدئویی موفق به قبولی در این آزمایش ها نشدند.

مرادی همچنین یادآور شد: داوران در کلاس‌های عملی شرکت می‌کنند و ما شرایط مناسبی را فراهم کرده‌ایم تا آنها بتوانند بهترین عملکرد را در فصل پیش رو داشته باشند.

در ادامه این نشست، تصاویری از عملکرد داوران در لیگ برتر فصل گذشته که توسط کمیته روابط عمومی تهیه شده بود منتشر شد که دقایق متفاوتی از عملکرد داوران مشاهده شد.

اسماعیل صفیری سرپرست کمیته داوران در ادامه یکی از سخنران‌ها بود و در این باره گفت: امسال موضوع تشویق و تنبیه داوران را با جدیت دنبال می‌کنیم و اصلاً شوخی در کار نیست.

او ادامه داد: در پایان هر هفته از رقابت‌های لیگ برتر، جلسه‌ای برای تشریح عملکرد داوران برگزار می‌شود. «تامر دوری» نماینده AFC، با وجود تمام سختی‌ها، با اشتیاق بسیار آمدند تا این دوره دانش‌افزایی را تدریس کنند.

در ادامه نیز هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون فوتبال گه از داوران پیشکسوت است به بیان نکاتی پرداخت.

تجلیل از بهرام مهرپیما و محمود رفیعی به عنوان داوران پیشکسوت بخش دیگر این مراسم بود.

تامر دوری مدرس فیفا که در این دوره حصکر دارد از علاقه خود به جامعه داوری ایران گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

در پایان نیز پس از صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون.

موعود بنیادی فر به عنوان نماینده جامعه داوران صحبت کرد.

او در ابتدا با تبریک روز خبرنگار گفت: من دوست داشتم قبل از صحبت‌های مهدی تاج صحبت کنم، اما خوشحال می‌شویم موارد مطروحه را مورد توجه قرار بدهید‌

وی افزود: در ابتدا از دپارتمان و کمیته داوران تشکر می‌کنم که کلاسی خوب و متفاوت با سال‌های گذشته در بحث البسه و اسکان تشکیل دادند و مثل سال‌های پیش بچه‌ها در صف نایستاده تا وسایل‌شان را تحویل بگیرند. شان و شخصیت داوران حفظ شد و امیدوارم مستدام باشد.

سرلیست داوران الیت فوتبال ایران اضافه کرد: واقعا به خاطر بحث اجرا شدن VAR در لیگ برتر با این تعداد مسابقه تشکر می‌کنیم. حتی در لیگ یک و برخی مسابقات جام حذفی هم از این سیستم استفاده شد که کار بزرگی بود و از مجموعه فدراسیون و شخص مهدی تاج به خاطر فراهم کردن شرایط با آرامش قضاوت کردن تشکر می‌کنیم.

بنیادی فر عنوان کرد: هرچند در خود AFC هم با وجود آن کیفیت دوربین و شرایط بهتر برگزاری مسابقات، بازهم اشتباهاتی وجود داشت، اما این سیستم خیلی به ما کمک کرد.

وی با درخواست برا افزایش حق‌الزحمه داوران، تاکید کرد: در بحث حق الزحمه‌ها انشالله مدنظر فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات رئیسه هم باشد گه عنایت بیشتری داشته باشند و حق الزحمه داوران افزایش چشمگیری داشته باشد. انتظار نداریم به پرداختی‌های بازیکنان نزدیک باشیم، اما امیدواریم وضعیت حق الزحمه بهتر شود.

عکس یادگاری با حاضران در جلسه نیز بخش پایانی مراسم افتتاحیه بود.