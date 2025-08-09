رئیس فدراسیون گفت: قوانینی را ابلاغ خواهیم کرد که یکی از آنها مربوط به شعار‌ها به خصوص شعار نژادپرستانه است. به فیفا هم قول دادیم اجرا کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج در حاشیه سمینار دانش افزایی پیش فصل داوران برای لیگ برتر اظهار داشت: جا دارد از زحمات همه داوران تقدیر و تشکر کنم. امروز اداره فوتبال با فشار‌هایی مثل اردو و فراهم کردن بازی تدارکاتی، کار سختی است. کار شما داوران نیز سخت است.

وی افزود: به طور دقیق می‌دانم علت برخی از گرفتاری‌ها در داوری‌ها چه چیز است؛ البته علل زیادی دارد، اما مهمترین آن دخالت و رفاقت کردن‌هاست. وقتی دخالتی باشد، مسئله بد می‌شود. در فوتبال اینطور نیست که رفاقت باشد. رفاقت خوب است ولی در جایی که مبنا داشته باشد. مبنای داوری صلاحیت است، رفاقت نیست. قدرت رئیس فدراسیون بر این امور نقش نمی‌بندد که بگوید فلان داور بگذارد یا نگذارد. یکبار هم به کمیته داورن زنگ نزدم که بگویم حسین داور باشد یا حسن!

رئیس فدراسیون تصریح کرد: امسال تلاشم این است که همه چیز قانونمند پیش برود. ممکن است از یک استان ۵ داور داشته باشیم و از استانی هیچ داور. داوری تقسیم اراضی نیست. این‌طور نیست که بگوییم تهرانی که با ۱۶ میلیون جمعیت ممکن است داوران زیادی داشته باشد. ما باید داوران را بر اساس صلاحیت تقسیم کنیم. کدام مربی با سفارش رئیس فدراسیون یا رئیس باشگاه بازیکنی را کنار می‌گذارد؟ هر کسی این کار را بکند مربی نیست و مرباست! اگر مربی بازیکنی را کنار بگذارد مردم می‌بینند.

تاج با اشاره به مشکلات داوری در فوتبال ایران گفت: یکی از مهمترین علت بی‌نظمی‌ها در ورزشگاه‌ها اشتباه داوری است. اشتباه داور، کمیته انضباطی، اخلاق و استیناف را درگیر می‌کند و کلی حواشی در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها به وجود می‌آورد. اولین اشتباه داور باعث می‌شود بازیکنان و مربیان دو صحبت کنند یا تماشاگران شعاری بدهند. ما مجبور هستیم در واکنش به شعار‌ها و صحبت‌ها محروم کنیم.

وی ادامه داد: امسال نظارت را از برگزاری مسابقه جدا کردم. کسی که بازی را برگزار می‌کند نمی‌تواند ناظر بازی باشد. امسال در سازمان لیگ، ناظر بازی فرد دیگری از برگزار کننده مسابقه خواهد بود و به سازمان لیگ کمک می‌کند که رصد کند چه اتفاقاتی در بازی می‌افتد. در یکی از بازی‌ها دیدیم که داور بدون دلیل بازی را متوقف کرده است. اینها خوب نیست. از طرفی، وقتی گفته می‌شود بازی ساعت ۱۹ برگزار شود، یعنی رأس همین ساعت آغاز شود.

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: قوانینی را ابلاغ خواهیم کرد که یکی از آنها مربوط به شعار‌ها به خصوص شعار نژادپرستانه است. به فیفا هم قول دادیم اجرا کنیم، اینکه داور می‌تواند با شنیدن شعار‌های نژادپرستانه بازی را با زدن سه سوت به پایان برساند. وقتی یک بار این کار انجام شود دیگر از این شعار‌ها داده نمی‌شود. همچنین داور حق مصاحبه ندارد و کمیته داوران باید صحبت کند.