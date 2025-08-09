پخش زنده
جاده های حادثه خیز و پرتردد در استان کردستان، همواره شاهد تصادفات سنگین و منجر به فوت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان با اشاره به اینکه جادههای استان کردستان دارای ۱۶ نقطه پر تصادف است میگوید تاکنون ۹ نقطه آن به طور کامل برطرف شده است.
محمدی گفت: ۷ نقطه هم دارای پیشرفت بیش از ۴۰ درصد است.
وی افزود: درسال گذشته هم ۸۶ نقطه دارای پتانسیل تصادف دراستان شناسایی شد که اداره کل راهداری و حمل نقل جادهای نسبت به بر طرف کردن انها اقدام کرد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: با استفاده از توان ماشین آلاتی، اقدامات مهمی برای رفع نقاط حادثه خیز انجام شده است.
محمدی افزود: ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برای رفع نقاط حادثه خیز هزینه شد.
وی اظهار داشت: هم اکنون برای ایمن سازی راههای اصلی هزار و ۵۴ میلیارد تومان و برای راههای فرعی و روستایی ۸۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای کردستان آسفالته است.