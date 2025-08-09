پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: استان قزوین یکی از استانهای پیشرو است و باید حمایت تمام قد از صنایع آن شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صمد حسن زاده به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اشاره و بیان کرد: در این جنگ نقش بخش خصوصی پر رنگ بود و صنایع توانستند با تمام توان، کاری کنند که کشور با مشکل مواجه نشود.
حسن زاده در این نشست به پیشینه صنعتی بودن استان قزوین اشاره کرد و گفت: استان قزوین یکی از استانهای پیشرو است و باید حمایت تمام قد از صنایع آن شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در سالی که به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، اتاق بازرگانی ایران با برگزاری نمایشگاهها و اعزام هیئتهای تجاری، ارتباطات خارجی را گسترش داده و در جریان جنگ ۱۲ روزه، همکاریهای گستردهای برای حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال انجام داده است.
حسنزاده همچنین به بستههای حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی و تلاشهای اتاق بازرگانی در حوزه نیروگاههای خورشیدی، آبی و بادی بهعنوان دستاوردهای اخیر اشاره کرد.
وی تأکید کرد: دولت بسته حمایتی ویژهای برای واحدهای تولیدی ابلاغ کرده که شامل تعلیق بدهیهای مالیاتی، بانکی و بیمهای است. این بسته در استانها با تفویض اختیار از سوی رئیسجمهور عملیاتی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از برگزاری نمایشگاه ایران اکسپورت با حضور نمایندگان ۸۰ کشور خبر داد و نقش این نمایشگاه را در معرفی ظرفیتهای اقتصادی ایران برجسته دانست.
عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان؛ انتقال کارت بازرگانی و عضویت بیش از ۳۰۰ واحد بزرگ استان و کسب رتبه اول سرانه ارزش افزوده با درآمد زایی ۷۰۰ میلیارد تومانی برای شهرداري ها و نهادهای ورزشی را از مهمترین عملکرد اتاق بازرگانی استان عنوان کرد.
استاندار قزوین هم در این نشست به مشکلات کم آبی و ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: صنایع باید برای جبران آب خود از سیستم تصفیه آب استفاده کنند.