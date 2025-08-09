کاراته بازی های جهانی چنگدو؛ گلشاد نژاد و اباذری به رده بندی رفتند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در ادامه رقابت‌های کاراته دوازدهمین دوره بازی‌های جهانی چنگدو، آتوسا گلشاد‌نژاد نماینده وزن منهای ۶۱ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی برابر حریف ژاپنی با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد تا برای کسب نشان برنز به مصاف کاراته‌کایی از مصر برود.

گلشاد‌نژاد پیش از رسیدن به نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ حریفش را از کشور مصر شکست داد، ۳ بر صفر کاراته کا فرانسوی را از پیش رو برداشت و در دور سوم هم ۳ بر ۲ مقابل نماینده قزاقستان صاحب برتری شده بود.

در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم مردان و در گروه دوم، صالح اباذری ابتدا ادوارد ساگیلیان از آمریکا را ۴ بر ۳ شکست داد و سپس مقابل ژای آنگ از چین با نتیجه ۲ بر ۳ مغلوب شد تا کارش به بازی آخر کشیده شود. اباذری در مبارزه سوم برابر طا‌ها طارق محمود از مصر به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت.

در نهایت از این گروه، نماینده مصر با ۷ امتیاز صدرنشین شد و صالح اباذری نیز با چهار امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت تا این دو نفر راهی نیمه‌نهایی شوند.

گفتنی است، روز گذشته سارا بهمنیار در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و فاطمه صادقی در کاتا از رسیدن به موفقیت بازماند.