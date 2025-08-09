آئین تجلیل از برگزیدگان المپیاد‌های جهانی ۱۴۰۴ با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی رئیس‌جمهور و قائم مقام بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز شنبه ۱۸ مرداد آئین تجلیل از برگزیدگان المپیاد‌های جهانی ۱۴۰۴ با حضور دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی رئیس‌جمهور و دکتر سعید خدایگان، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

اسامی برگزیدگان به این شرح است:

برگزیدگان المپیاد جهانی ریاضی

بردیا خوش اقبال دارنده مدال طلا در رشته ریاضی از استان تهران

امیرحسین زارعی دارنده مدال نقره رشته ریاضی از استان تهران

پارسا تجلایی دارنده مدال برنز در رشته ریاضی از استان تهران

برگزیدگان المپیاد جهانی شیمی

سینا آهنی دارنده مدال نقره رشته شیمی از استان تهران

سیدطاها حسینی دارنده مدال نقره رشته شیمی از استان تهران

سیدامیرحسین طاهری تاری دارنده مدال نقره رشته شیمی از استان تهران

محمد کیفری علمداری دارنده مدال نقره رشته شیمی از استان تهران

برگزیدگان المپیاد جهانی زیست‌شناسی

سیاوش پزشپور دارنده مدال طلا در رشته زیست‌شناسی از استان تهران

علی سلیمان‌زاده کلهرودی دارنده مدال طلا در رشته زیست‌شناسی از استان تهران

رادین بیانی دارنده مدال نقره رشته زیست‌شناسی از استان تهران

برگزیدگان المپیاد جهانی فیزیک

محمدحسن صادقی نژاد سیمکی دارنده مدال نقره رشته فیزیک از استان قم

ایلیا قشایی دارنده مدال نقره رشته فیزیک از استان تهران

محمدحسن گلاب‌دار دارنده مدال نقره رشته فیزیک از استان تهران

میلاد محمدی دارنده مدال نقره رشته فیزیک از استان تهران

در این مراسم از ۱۴ برگزیده المپیاد‌های جهانی در رشته‌های علوم پایه ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی تقدیر شد.