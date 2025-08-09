پخش زنده
فیلم «روحینا» با موضوع شهدای مدافع حرم از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «روحینا» به کارگردانی عبدالرضا صادقی جهانی، شنبه ۱۸ مرداد ماه ساعت ۱۹ پخش میشود.
نازنین رحیمی، مهریسادات آل آقا، حشمت آرمیده، ساقی زینتی، مرتضی کاظمی، حسن خوانساری، مهدیس فراهانی، امین تیموری، بشیر احمد و مهدی زمینپرداز، از جمله بازیگران این فیلماند.
«روحینا» روایت زنی با همین عنوان و اهل کشور افغانستان است که همسرش سیدرضا در بحبوحه حضور تروریستهای داعشی در سوریه به جمع مدافعان حرم پیوسته و این خود سرنوشت جدیدی را برای او و خانوادهاش رقم میزند.
این فیلم، داستانی با محوریت همه مدافعان حرم حضرت زینب (س) از همه کشورها داشته و به طور کلی و در مفهومی جامع به تبیین مسئله انتظار میپردازد.
فیلم «روحینا» شنبه شب ساعت ۱۹ پخش میشود و بازپخش آن روز یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۳ و ۱۱ خواهد بود.
روز ۱۸ مرداد، سالروز شهادت شهید محسن حججی را به نام روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری کردهاند.