به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون عملیات هوانوردی فرودگاه شهید باکری ارومیه گفت:این پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با۱۰۰زائر ازفرودگاه ارومیه عازم نجف اشرف شد.

شهران حسین زاده افزود:پرواز دوم روز ۲۵ مردادماه ازاین فرودگاه به سمت فرودگاه نجف خواهد بود.

در پاسخ به درخواست‌های متعدد شهروندان در خصوص برقراری پرواز اربعینی دو پرواز ویژه جابجایی زائران اربعین حسینی (ع) به مقصد نجف از فرودگاه ارومیه تدارک دیده شده است.