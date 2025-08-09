به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهیدمحسن حججی مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدای بوکان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و مسئولان شهرستان برگزارشد.

در این آئین معنوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وصیت نامه شهید مدافع حرم شهید حججی قرائت شد.

همچنین در این مراسم از خانواده نخستین شهید اهل سنت اسماعیل شجاعی مدافع حرم کشور و یکی از مدافعان حرم در این شهرستان نیز تجلیل شد.



۱۸ مرداد ماه همزمان با سالروز شهادت مدافع حرم،شهید محسن حججی، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامیده شد تا مناسبتی باشد برای تجلیل از فداکاریها وتلاشها ورشادتهای دلیر مردان که با اهدای خون خود، امنیت و آسایش را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.