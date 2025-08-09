پخش زنده
مدیرکل انتقال خون استان یزد : در فصل گرم سال یا زمان افزایش سفرها، نیاز به خون بیشتر میشود، هرچند در حال حاضر مشکلی در تأمین خون بیمارستانها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آقایی از دارندگان گروههای خونی A مثبت، O مثبت، AB مثبت، O منفی و B منفی برای اهدای خون دعوت کرد و گفت: ساعت کاری مراکز اهدای خون استان تغییری نکرده و این مراکز مانند گذشته فعال هستند.
وی همچنین به برگزاری کمیته استانی بانک خون بیمارستانهای یزد اشاره کرد و افزود: هدف این کمیته، مدیریت خون بیمار، کاهش عوارض تزریق خون، مدیریت ذخایر و اجرای فعالیتهای تخصصی برای دریافت سریعتر و باکیفیتتر خون برای بیماران است.