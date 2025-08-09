به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات ۱۰ تیم از ۱۰ شهرستان مختلف با شرکت بیش از ۱۰۰ ورزشکار جوان و پرانرژی در قروه برگزار شد.

در این رقابتها، ورزشکاران در رده‌های مختلف سنی و وزنی به مصاف یکدیگر رفتندو با نمایش مهارت‌های فنی و روحیه‌ی پهلوانی صحنه‌هایی دیدنی و پرهیجان را رقم زدند.

سالن ۱۲۰۰ نفری شهید سلیمانی شهرستان قروه، مملو از صدای تشویق تماشاگران و انرژی رقابت بود.

در پایان تیم سنندج با کسب امتیاز ۵۶ به مقان نخست دست یافت و تیم‌های قروه با کسب امتیاز ۳۶ و تیم مریوان با کسب امتیاز ۲۸ به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.