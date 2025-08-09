پخش زنده
مسابقات قهرمانی کونگ فو جوانان استان کردستان با برتری تیم سنندج در شهرستان قروه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات ۱۰ تیم از ۱۰ شهرستان مختلف با شرکت بیش از ۱۰۰ ورزشکار جوان و پرانرژی در قروه برگزار شد.
در این رقابتها، ورزشکاران در ردههای مختلف سنی و وزنی به مصاف یکدیگر رفتندو با نمایش مهارتهای فنی و روحیهی پهلوانی صحنههایی دیدنی و پرهیجان را رقم زدند.
سالن ۱۲۰۰ نفری شهید سلیمانی شهرستان قروه، مملو از صدای تشویق تماشاگران و انرژی رقابت بود.
در پایان تیم سنندج با کسب امتیاز ۵۶ به مقان نخست دست یافت و تیمهای قروه با کسب امتیاز ۳۶ و تیم مریوان با کسب امتیاز ۲۸ به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.