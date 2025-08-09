رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال دستمزد برداشت ماشینی برنج با کمباین مخصوص، به ازای هر ۲۲ گونی شلتوک استحصالی، یک گونی تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: تعرفه دستمزد کمباین داران برای برداشت محصول برنج، به ازای هر ۲۲ گونی شلتوک استحصالی یک گونی؛ محصول نیمه ورس با کمباین مخصوص برنج، به ازای هر ۲۰ گونی شلتوک استحصالی یگ گونی و برداشت محصول کاملا خوابیده با کمباین برنج به ازای هر ۱۸ گونی شلتوک استحصالی یگ گونی تعیین شده‌است.

وی با بیان اینکه تعرفه درو با دروگر خودکششی (هد دروگر) ۳۳ میلیون ریال در هر هکتار تعیین شده است، افزود: تعرفه دستمزد خرمن کوبی با خرمن کوب‌های پشت تراکتوری به ازای هر ۲۸ گونی شلتوک استحصالی، یگ گونی در نظر گرفته شده‌است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بسته‌بندی کاه و کلش با بیلر ۱۵۵ هزار ریال برای هر بسته (به ابعاد متعارف طول ۸۰ سانتیمتر و وزن ۲۰ کیلوگرم) در نظر گرفته شده‌است.

صالح محمدی افزود: نرخ‌های تعیین شده برای انجام کار در شرایط متعارف تعیین شده و در شرایط غیرمتعارف، دستمرد با توافق کشاورز و کمباین‌دار تعیین می‌شود.

وی از شالیکاران استان خواستبرای جلوگیری از کاهش کیفیت و کمیت محصول برنج خود، هنگام برداشت محصول به توصیه‌های جهاد کشاورزی استان توجه کنند.