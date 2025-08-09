پخش زنده
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اعلام دستاوردهای گسترده پلیس در حوزههای امنیتی، انتظامی، ترافیکی و مبارزه با قاچاق، از کاهش جرایم، کشف پروندههای اقتصادی و مقابله قاطع با هنجارشکنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعینسب در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دریافت بیش از ۱۴۹ هزار تماس مردمی از ابتدای سال تاکنون، گفت: میانگین تماسها روزانه بیش از هزار مورد بوده است.
وی افزود: در همین مدت، بیش از هزار و ۷۰۰ بازدید صنفی انجام و ۱۰۳ واحد متخلف پلمب شده است.
فرمانده انتظامی استان گفت: در حوزه ترافیک با وجود افزایش ۸ درصدی تردد، شاهد کاهش ۵ درصدی تصادفات بودهایم.
وی از اجرای بیش از ۴۰ طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن خبر داد و افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز، کشف ۲ میلیون و ۳۷۸ هزار لیتر سوخت (با افزایش ۴ درصدی) و تشکیل ۲۲ پرونده مهم به ارزش ۶۸ هزار میلیارد تومان انجام شده و ۲۵ متهم که در سطح کشور فعالیت قاچاق داشتند دستگیر شدهاند.
سردار شجاعی نسب گفت: همچنین در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی، ۲۷ پرونده به ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و پیگیری شده است.
وی افزود: ۹۵ درصد کلانتریها به صورت الکترونیکی با مراجع قضایی در ارتباط هستند که این امر موجب تسریع امور، کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان و تردد مردم شده است.
سردار شجاعی نسب گفت: در حوزه مقابله با سرقت، از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۹۳ فقره سرقت ثبت شده که ۹۹ درصد آنها سرقت خرد بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در این مدت ۹۷۴ سارق و ۳۸ باند حرفهای و سابقهدار شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی با اشاره به حوزه فضای مجازی گفت: در این حوزه افزایش وقوع جرم نداشتیم، اما میزان کشف جرایم با رشد ۶ درصدی همراه بوده است.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ۵۰ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداریهای رایانهای است افزود: ۲۷ درصد جرایم میز مربوط به برداشت اینترنتی غیرمجاز است که نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.
سردار شجاعی نسب از شناسایی و جمعآوری ۱۷۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خبر داد و بر ضرورت هوشیاری و آگاهی شهروندان تأکید کرد.