وزیر دادگستری گفت: ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم یکی از مهمترین اهداف اسرائیل و آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر علیه ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر دادگستری امروز در شورای اداری مشترک شهرستانهای تایباد و باخرز در تایباد گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسراییل بر علیه ایران، اتحاد و انسجام ملت کشور ما را در مقابل توطئههای دشمن بیش از گذشته افزایش داد و آن را به رخ جهانیان کشید.
امین حسین رحیمی افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود برنامه ریزی کرده بود، ملت ایران اسلامی وقتی حاکمیت و میهن خود را در خطر دیدند در مقابل دشمن تا پای جان ایستادگی کردند.
وی ادامه داد: مردم کشور ما در جنگ تحمیلی با رشادتهای خود نشان دادند که پای آرمانهای این نظام و انقلاب ایستادهاند و اجازه نخواهند داد کوچکترین خدشهای به این آب و خاک وارد شود.
وزیر دادگستری گفت: جانفشانی مردم ایران در این برهه حساس وظیفه همه مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی را دوچندان کرده است و بدون شک رفع و به حداقل رسیدن بسیاری از مشکلات نیازمند تعامل و همکاری مسولان دارد.
وی با اشاره به این که استان خراسان رضوی بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، بیان کرد: امنیت حاکم شده در مرزهای مشترک ایران و افغانستان با خراسان رضوی مثال زدنی است که این به برکت وجود نیروهای امنیتی و مسلح در این منطقه برقرار شده است.
فرماندار تایباد نیز در این جلسه گفت: شهرستان تایباد ۱۲۵ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است که این نشان از وفاداری مردم این خطه مرزی به کشور است.
حسین جمشیدی افزود: باگذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این شهرستان در همه بخشها توسعه یافته است.
وی اظهار کرد: دوغارون مهمترین معبر اقتصادی شرق کشور است و روزانه افزون بر یک هزار و ۲۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی بین ۲ مرز ایران و افغانستان رفت و آمد میکنند.
جمشیدی ادامه داد: بیش از یک میلیون نفر مسافر ایرانی و خارجی سالانه به صورت قانونی از طریق گذرگاه رسمی دوغارون وارد ایران و افغانستانی میشوند که این نشان از امنیت مرزهای ۲ کشور دارد.
فرماندار تایباد به فرسوده بودن بیمارستان فعلی شهر تایباد اشاره کرد و گفت: بیمارستان خاتم الانبیای (ص) تایباد با قدمتی بیش از ۴۵ سال دیگر جوابگوی نیازهای بیماران این شهرستان نیست.
وی افزود: همچنین کمبود امکانات و فرسوده بودن فضای اورژانس این مرکز درمانی گلایه ساکنان تایباد را به همراه داشته است.
جمشیدی با بیان این که محور مواصلاتی تایباد به دوغارون مهمترین جاده شرق به جنوب کشور است، گفت: این جاده اصلی از تایباد به سمت تربت جام و بالعکس با ۵۵ کیلومتر طول یکی از مناطق حادثه ساز شرق خراسان رضوی است که روند انجام عملیات عمرانی و دو بانده شدن ۲۲ کیلومتر از آن زمان بر و طولانی شده است.
وی بیان کرد: طرح زندان جدید تایباد یکی از مهمترین طرحهای نیمه تمام این شهرستان است که تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که امیدواریم در سال جاری با تامین اعتبار مورد نیاز به بهره برداری برسد.
وی اضافه کرد: آسفالت برخی از راههای روستایی و تامین آب آشامیدنی پایدار از دیگر مطالبات مهم مردم این منطقه مرزی است که امیدواریم با تلاش و همت مسوولان دستگاههای متولی مشکلات این حوزهها برطرف شود.
شرکت در جلسه شورای اداری مشترک شهرستانهای تایباد و باخرز، بازدید از طرح نیمه تمام زندان تایباد و روند خروج اتباع از مرز دوغارون از برنامههای سفر یک روزه امیرحسین رحیمی به تایباد است.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.