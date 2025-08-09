برنامه «هزار داستان» با حضور مرحوم استاد فرشچیان، به میزبانی محمدرضا شهیدی فرد، امشب از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی در گذشت هنرمند مطرح نگارگری و نقاش کشورمان مرحوم استاد محمود فرشچیان امشب شنبه ۱۸ مرداد ماه ساعت ۲۰ برنامه «هزار داستان» با حضور ایشان به منظور یاد و گرامیداشت این مرحوم از شبکه نسیم پخش می‌شود.

مرحوم فرشچیان یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده است که خالق آثار ماندگاری همچون ضامن آهو، عصر عاشورا بوده است.