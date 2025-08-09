پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر به استان یزد ، بر اهمیت معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی شهرستان میبد در سطوح ملی و بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در ادامه سفر خود به استان یزد و در بازدید تخصصی از بنای تاریخی نارینقلعه میبد، استان یزد را از امنترین و جذابترین استانهای کشور دانست و گفت: تثبیت جایگاه میبد در اذهان عمومی، پیشنیاز توسعه پایدار فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این منطقه است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ، شهرستان میبد را نمونهای شاخص از موزهای روباز و زنده دانست که بازتابی از فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در گذر زمان است.
صالحیامیری با تأکید بر حفظ مستمر هویت تاریخی میبد، افزود : مردم این منطقه با برخورداری از شناخت فرهنگی و تاریخی، میراثهای خود را در برابر تحولات مدرن محافظت کردهاند؛ این میراث فرهنگی سرمایهای مهم برای چشماندازی آیندهنگر در حوزه گردشگری و صنایعدستی میبد به شمار میرود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شهرت جهانی زیلوی میبد و دیگر صنایعدستی فاخر، گفت : رونق اقتصادی و اجتماعی این ظرفیتها نیازمند تقویت زیرساختهای گردشگری، ارتقای خدمات و معرفی مناسب آنها در سطح ملی و بینالمللی است. استان یزد با موقعیت ویژه خود در امنیت و جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی، بستر مناسبی برای این امر فراهم کرده است.
وی افزود : میبد بیش از ۷۰۰ هکتار بافت و بنای تاریخی سالم دارد که بخشی از آن با همکاری مسئولان محلی احیا و آماده بهرهبرداری شده است.
صالحی امیری همچنین به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان اشاره کرد و از ساخت هتل پنجستارهای در میبد خبر داد که از برجستهترین هتلهای استان خواهد بود.
موقعیت جغرافیایی میبد و نزدیکی به فرودگاه بینالمللی، از عوامل مهم در جذب گردشگر داخلی و خارجی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درباره چشمانداز توسعه گردشگری منطقه گفت: با برنامهریزی مدون، میبد و اردکان میتوانند به قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شوند و بخشی از گردشگران ملی و بینالمللی را جذب کنند.
صالحیامیری، درباره نارینقلعه، افزود: این قلعه که از دوران هخامنشی تا آلمظفر به یادگار مانده ، یکی از کهنترین و شاخصترین آثار خشتی ایران است که در فهرست آثار ملی جایگاه ویژهای دارد و سالانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی است. بر اساس توافق صورت گرفته، کاوشهای علمی، تملک اراضی و ساماندهی این مجموعه با همکاری نهادهای محلی و استانی ادامه خواهد یافت.