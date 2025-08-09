پخش زنده
مستند «مظلومان عشق» روایت حضور جمعی از اندیشمندان و هنرمندان غرب از جمله سیاهپوستان آمریکا در راهپیمایی اربعین روز شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۲۰ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روز یکشنبه (۱۹ مرداد) مستند «یاسر» روایتی از یک نوجوان عراقی که مشغول خدمت به زائران کربلا است، در ساعت ۱۷ و مستند «معبر» با نمایش حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس در مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) به سمت کربلای معلی، در ساعت ۲۰ بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
روز دوشنبه (۲۰ مرداد) مستند «پیشکش ایرانی» در ساعت ۹:۳۰ صبح و مستند «ما داریم میآییم» در ساعت ۲۰ در قاب شبکه قرآن ومعارف سیما قرار میگیرد.
مستند «پیشکش ایرانی» روایتگر یک رویداد خاص از راهپیمایی اربعین است که به تجلیل از موکبداران عراقی میپردازد.
این مستند، ضمن به تصویر کشیدن پیوندهای عمیق فرهنگی بین ایران و عراق، اجرای قطعه موسیقایی «خیرالاحباب» توسط گروه تواشیح الغدیر قم را در موکبهای عراقی به نمایش میگذارد.
این اجرا به عنوان قدردانی از میزبانی مردم عراق در مسیر زیارت اربعین تهیه شده است و شکوه این راهپیمایی را در قالبی هنری و معنوی به تصویر میکشد.
روز سه شنبه (۲۱ مرداد) مستند «زندگی در سرزمین اربعین» روایت تلاش جمعی از طلاب و مبلغین حوزه علمیه خراسان برای جمع آوری زبالههای ریخته شده در مسیر پیاده روی اربعین، در ساعت ۱۷ و مستند «خیمههای بهشتی» روایتی از اعزام کاروان زیارتی و موکب امام حسن مجتبی (ع) از بوشهر به سمت کربلا در ساعت ۲۰ پخش میشود.
روز چهارشنبه (۲۲ مرداد) مستند «احیاگر» روایتی از سلوک معنوی آیت الله العظمی «سیدمحمود شاهرودی» در پیاده روی اربعین در ساعت ۲۰:۰۵ روانه آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میشود.
روز پنجشنبه (۲۳ مرداد) مستند «قصههای کربلا» با معرفی چند خانواده و کمک هایشان به زائرین حسینی (ع) در ساعت ۸:۳۰ صبح، مستند «به عشق حضرت» با نگاهی به اعزام گروهی از خادمین اربعین از شهر نهبندان به کاظمین و کمک آنها به زائران در ساعت ۱۵:۳۰ از دریچه شبکه قرآن ومعارف سیما مهمان خانه بینندگان خواهد بود.
همچنین مستند «خانههای نورانی، خانه میرزا ابوالقاسم عطار» با نگاهی به روضههای خانگی با قدمت و سابقه طولانی که توسط پیرغلامان اداره میشوند، ساعت ۱۷:۱۵ و مستند «پرچمهای افراشته» در ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه پخش میشود.
مستند «پرچمهای برافراشته» از آرشیو مجموعه مستندهای مستقل که طی سالهای گذشته توسط ۳۳ کارگردان از ۳۳ استان کشور درباره پیادهروی اربعین ساخته شدهاند، قصه و تعبیر جدیدی را از تاریخ و فلسفه اربعین ارائه میدهد.
روز جمعه (۲۴ مرداد) مستند «موکب بین الملل» در ساعت ۹:۳۰ صبح، مستند «خدام الحسین» در ساعت ۲۰:۳۰ و مستند «روایت قدر آب» در ساعت ۲۱:۱۵ بر روی آنتن شبکه قرآن سیما میرود.
همچنین پخش مجموعه مستند «همسفر من» داستان سفر تعدادی از دختران نوجوان به پیاده روی اربعین حسینی در ساعت ۱۶:۴۰ از دیگر تدارک شبکه قرآن ومعارف سیما خواهد بود.