پنجمین نشست فرصت فردا با محوریت شناخت فرصت‌های صادراتی چین که به انتقال تجربه‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد با هدف توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان به بازار‌های بین‌المللی، به‌ویژه کشور چین، و کمک به ارتقای توانمندی‌های تجاری شرکت‌های فعال در حوزه فناوری برگزار می‌شود.

در این نشست، شرکت‌کنندگان با رویکرد‌ها و ابزار‌های حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حوزه صادرات آشنا خواهند شد و تازه‌ترین فرصت‌های تجاری و نیاز‌های بازار چین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان موفق که تجربه صادرات به چین را داشته‌اند، تجربیات عملی خود در زمینه ورود به بازار این کشور، چالش‌ها و راهکار‌های موفقیت را با دیگر حاضران به اشتراک می‌گذارند. این تبادل تجربه می‌تواند به عنوان یک نقشه راه عملیاتی برای شرکت‌هایی که قصد ورود یا توسعه فعالیت خود در بازار چین را دارند، عمل کند.

برنامه «فرصت فردا» با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به میزبانی خانه نوآوری و فناوری تهران برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی است که هر بار با تمرکز بر یک کشور هدف، ضمن بررسی ظرفیت‌های بازار آن کشور، مسیر‌های ورود محصولات دانش‌بنیان ایرانی را شناسایی و معرفی می‌کند.

هدف اصلی این برنامه، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور مؤثر و پایدار در بازار‌های بین‌المللی و کاهش موانع پیش روی صادرات محصولات فناورانه کشور است.

این رویداد در روز ۲۶ مرداد از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ در خانه نوآوری و فناوری تهران برگزار می‌شود .