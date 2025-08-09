پخش زنده
در ایام اربعین حسینی، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش زنده سخنرانیهای مذهبی و مراسم دعاخوانی در موکبهای مختلف، حالوهوای این رویداد معنوی را برای بینندگان به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سخنرانی مذهبی در موکب احباب الرضا (ع) از روز شنبه (۱۸ مرداد) ساعت ۱۳ به صورت زنده بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
محفل انس با قرآن کریم در موکب حضرت معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا نیز از روز شنبه ساعت ۱۷:۳۰ به صورت زنده در قاب شبکه قرآن ومعارف سیما قرار میگیرد.
همچنین روز پنجشنبه (۲۳ مرداد) قرائت دعای کمیل از موکب «احباب الرضا» ساعت ۲۲:۳۰ و روز جمعه (۲۴ مرداد) قرائت دعای نورانی دعای ندبه از موکب «علی بن ابی طالب» ساعت ۷ صبح به صورت زنده از شبکه قرآن ومعارف سیما پخش میشود.