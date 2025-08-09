نماینده ولی فقیه در گیلان بر لزوم برخورد جدی با زمین خواران در استان تاکید کرد و گفت: وظیفه امروز ما حفظ و حراست از این زمین‌ها و محفوظ نگه داشتن برای آیندگان است.

لزوم برخورد جدی با زمین خواران و متعدیان عرصه‌های جنگلی لزوم برخورد جدی با زمین خواران و متعدیان عرصه‌های جنگلی لزوم برخورد جدی با زمین خواران و متعدیان عرصه‌های جنگلی لزوم برخورد جدی با زمین خواران و متعدیان عرصه‌های جنگلی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، آیت الله رسول فلاحتی امروز شنبه در نشست با مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان گفت: همه مسوولان باید با همکاری و همدلی جلوی زمین خواری و جنگل خواری را در استان بگیرند.

وی افزود: روستا‌های گیلان با برخورداری از شکل ویژه استقرار و معیشت ساکنان بومی و با توجه به نقشی که در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند؛ نیازمند سازماندهی و توسعه هستند.

نماینده ولی فقیه در گیلان بابیان اینکه تدوین طرح هادی در روستاها، طرحی برای رسیدن به رفاه و آرامش روستاییان است، افزود: تهیه و اجرای طرح هادی به‌منزله فراگیرترین و محلی‌ترین طرح توسعه روستایی است که باید با اجرای این طرح، آثار چشمگیر آن را بر بافت فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مشاهده کنیم.

آیت الله رسول فلاحتی، با بیان اینکه تغییرات آب و هوایی در پی گرم شدن زمین، هجوم ریزگرد‌ها در سایر استان‌ها و ارزان بودن زمین در گیلان طی سال‌های اخیر بسیاری از هموطنانمان را علاقمند به مهاجرت به استان‌های شمالی به ویژه گیلان کرده است، گفت: باید با زمین خواران، کوه خواران و حتی دریاخواران غیربومی که قصد ویلاسازی در زمین‌های گیلان را دارند برخورد قانونی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه وجب به وجب خاک گیلان حاصلخیز و ارزشمند است، افزود: وظیفه امروز ما حفظ و حراست از این زمین‌ها و محفوظ نگاه داشتن برای آیندگان است.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه اجرای طرح‌های هادی در روستا‌ها باید سبب احیاء کشاورزی و مهاجرت معکوس شود گفت: منابع طبیعی با همکاری دستگاه قضایی باید با فرهنگ سازی، برای حفظ انفال تلاش کنند. وی همچنین بر انتخاب محیط بانان متعهد و کاربلد تاکید کرد.

در پایان این نشست کامیار مرزبانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و جنگلی استان تأکید کرد و گفت: این اداره کل با متخلفان و افرادی که به منابع طبیعی دست درازی می‌کنند، به طور جدی برخورد می‌کند و به هیچ احدی اجازه تعدی به این عرصه‌ها را نخواهد داد.