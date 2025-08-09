استاندار اردبیل اعلام کرد، در راستای اجرای طرح “برای ایران، برای مدرسه" تامین زمین‌های لازم برای احداث ۳ هزار و ۲۲۸ کلاس درس در استان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طرح نهضت مدرسه سازی با حضور استاندار در روستای لمعه دشت خلخال اجرا شد.

مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری اجتماعی در آموزش و پرورش، تأکید کرد: هر فردی که به هر شکل چه از طریق کمک‌های مالی، تأمین مصالح یا حتی حضور و کار در محیط پروژه در ساخت مدرسه نقش ایفا کرده، شایسته تکریم و قدردانی است.

مسعود امامی یگانه افزود: باید نام این افراد به عنوان حامیان واقعی آموزش و توسعه عدالت آموزشی در ذهن جامعه زنده بماند.

فرماندار شهرستان خلخال گفت: در این شهرستان ۲۰ پروژه مدرسه سازی در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی برای احداث ۷۲ کلاس در حال اجرا می باشد.

حسین وطن دوست اظهار کرد: در مهرماه سال‌جاری، ۳۳ مدرسه در شهرستان خلخال آماده بهره برداری خواهد شد.

فرماندار خلخال با قدردانی از پیگیری استاندار اردبیل، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده مردم خلخال و کوثر در خصوص اولین استخر دانش آموزی خلخال بیان کرد: ساخت این استخر در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد.