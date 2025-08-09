پخش زنده
جوکار، با حضور در معاونت خبر صداوسیمای یزد، روز خبرنگار را تبریک گفت و از تلاشهای اصحاب رسانه قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی جنگ ۱۲ روزه را یکی از مهمترین عرصههای فعالیت خبرنگاران دانست و گفت: «خبرنگاران رسانه ملی در این نبرد شجاعانه وارد میدان شدند و با روایتگری دقیق، انسجام ملی ایجاد کردند.»
وی، افزود: «وحدت و همدلی رسانهها سبب شد در میدان سخت نبرد بر دشمن غلبه کنیم.»
جوکار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و خبرنگاران شهید، تصریح کرد: «در جنگ ۱۲ روزه، این سنگربانان حقیقتگو پیام یکپارچگی ملت را به گوش دنیا رساندند و تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کردند.»
وی به اقدام شجاعانه مجری شبکه خبر خانم امامی اشاره کرد و گفت: «از رئیسجمهور درخواست کردهایم مدال شجاعت و مهر به خبرنگار و مجری رسانه اهدا شود.» جوکار تأکید کرد: «این زن شجاع بهعنوان الگویی از مقاومت و شجاعت در دنیا شناخته شد و در تاریخ ماندگار خواهد شد.»