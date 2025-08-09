وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان یزد و با حضور در شهر تاریخی ندوشن، از بنا‌های ارزشمند مذهبی، فرهنگی و دفاعی این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری با حضور در شهر تاریخی ندوشن و بازدید از حسینیه سفلی، قلعه سفید و خانه دکتر اسلامی ندوشن، بر ضرورت حفاظت، مرمت و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی این شهر به‌عنوان موتور محرک توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه تأکید کرد.

در این بازدید که با همراهی جمعی از کارشناسان میراث‌فرهنگی شهرستان میبد و مسئولان محلی انجام شد، گزارش جامعی از پیشینه تاریخی، ویژگی‌های معماری و وضعیت حفاظتی این آثار ارائه شد.

حسینیه سفلی، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین و مهم‌ترین مراکز مذهبی و آیینی ندوشن، همواره کانون برگزاری مراسم سنتی و مذهبی مردم منطقه بوده است و جایگاهی محوری در حیات فرهنگی این دیار دارد.

قلعه سفید نیز با قدمتی چندصدساله، نمونه‌ای برجسته از سازه‌های تدافعی ایران در دوران تاریخی به‌شمار می‌رود که علاوه بر ارزش‌های معماری، یادآور نقش راهبردی ندوشن در ساختار دفاعی منطقه است.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید، صیانت از بافت تاریخی و آثار شاخص مذهبی و تدافعی ندوشن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهر در حوزه گردشگری مذهبی و تاریخی، تدوین برنامه‌های جامع برای مرمت، احیا و بهره‌برداری پایدار از این بنا‌ها را خواستار شد.

همچنین، بازدید از خانه دکتر اسلامی ندوشن ـ از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب ایران ـ بخش دیگری از برنامه سفر وزیر به ندوشن بود که بر اهمیت پاسداشت یاد و میراث شخصیت‌های فرهنگی این خطه تأکید داشت.