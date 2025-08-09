به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی بررسی‌ها حاکی از تقویت جریانات شرقی در نواحی مرکزی کشور و استان به خصوص در روز‌های یکشنبه و دوشنبه است که سبب انتقال ذرات معلق گردوخاک از این نواحی و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه‌ای تالاب میقان خواهد شد.

همچنین بررسی آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی حاکی از تداوم استقرار الگوی گرم تابستانه بر روی کشور است که منجر به ماندگاری هوای گرم تا تقریبا پایان هفته در استان می‌شود، اما نسبت به روز‌های گذشته مقداری از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

به جز این با توجه به وجود رطوبت در لایه‌های میانی جو، افزایش ابرناکی هوا به خصوص در ساعات بعدازظهر و ساعاتی از شب در بعضی مناطق استان طی این مدت پیش بینی می‌شود.