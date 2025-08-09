انتقال آب طالقان موجب پایداری منابع آبی البرز می شود
استاندار البرز گفت: طرح انتقال آب طالقان موجب پایداری منابع آبی استان می شود و از سه نقطه شامل تصفیهخانه شماره ۲ کرج، منطقه مهستان و بیلقان برداشت خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز با اشاره به انتقال آب طالقان به سه استان تهران، البرز و قزوین، گفت: استان البرز بر اساس تخصیصهای گذشته، سهم خود را از خط انتقال جدید موسوم به لوله ۲۰۰۰ دریافت خواهد کرد. این سهم از سه نقطه شامل تصفیهخانه شماره ۲ کرج، منطقه مهستان و بیلقان برداشت خواهد شد که موجب پایداری بیشتر منابع آبی استان میشود.
وی افزود: نگرانیهایی که در برخی محافل و فضای مجازی از سوی مردم مطرح میشود، قابل درک است، اما مردم اطمینان خاطر داشته باشند که این پروژه نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه شرایط تأمین آب را در آینده بهبود میبخشد.
استاندار البرز با تأکید بر پایداری آب در مناطق غربی استان گفت: در مناطقی مانند ساوجبلاغ، نظرآباد و هشتگرد، در صورت مدیریت مناسب جمعیت، تا ۲۰ سال آینده با مشکل کمبود آب مواجه نخواهیم بود.
عبداللهی در ادامه به توسعه فناوریهای نوین در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت مصرف آب و برق یک رویکرد جهانی است که در کشور نیز بهطور جدی دنبال میشود. تاکنون بیش از ۶ میلیون کنتور هوشمند در بخش برق نصب شده و برنامهریزی شده تا این عدد تا پایان سال به ۱۰ میلیون برسد.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی بیش از هزار نفر از مهندسان، کارگران و کارشناسان در پروژه انتقال آب، از مردم خواست با مدیریت مصرف و همراهی بیشتر، به اجرای هرچه بهتر این طرح ملی کمک کنند.