نیروهای امنیتی پاکستان در عملیاتی قاطع در منطقه مرزی با افغانستان تلاش گروهی از تروریستها برای نفوذ به خاک این کشور را ناکام گذاشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد که این تروریستها که تحت حمایت و هدایت هند فعالیت میکردند، از محور «سمبازه» در منطقه «ژهوب» در ایالت بلوچستان قصد ورود به خاک پاکستان را داشتند.
در جریان درگیری سنگین، نیروهای امنیتی با این گروه مهاجم، ۳۳ تروریست به هلاکت رسیده و مقادیر زیادی سلاح پیشرفته، مهمات و مواد منفجره نیز کشف و ضبط گردید. در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان آمده است: عملیات جستوجو و پاکسازی منطقه همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی با عزم راسخ به تلاشهای خود برای نابودی کامل شبکههای تروریستی در سراسر کشور ادامه خواهند داد.
«شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان نیز با قدردانی از عملکرد نیروهای امنیتی در عملیات ژوب، این اقدام را عامل خنثی شدن طرح نفوذ تروریستها به خاک کشور دانست و بر ادامه مبارزه قاطع با تهدیدات امنیتی تاکید کرد.