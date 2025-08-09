به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه به ذخیره آب پشت سد نیروگاه‌های برق آبی هم کمک می‌کند.

حمید ساعد پناه افزود: شنبه یازدهم مرداد ماه بیش از سه هزار مگاوات برق در استان مصرف شد که رکورد جدیدی بود.

بیشتر بخوانید؛ دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز ارز، چالش مصرف برق در هرمزگان

وی همچنین گفت: چهارشنبه گذشته هم تعطیلی ادارات در ۲۹ استان کشور، هزار و ۶۳ مگاوات کاهش مصرف برق را به همراه داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان از شهروندان خواست با مدیریت در ساعت‌های اوج مصرف، بین ساعت یازده تا ۱۶ و بیست تا ۲۳ به پایدار ماندن شبکه توزیع برق و کاهش خاموشی‌ها کمک کنند.