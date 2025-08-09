در جریان بازدید وزیر نیرو و جمعی از نمایندگان مجلس از خط انتقال آب طالقان به تهران، کرج و قزوین، اعلام شد: تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج تا پایان مرداد تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۱۸ مردادماه) به همراه عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست، علی شیرین‌زاد نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و معاونان وی و مجتبی عبداللهی استاندار البرز، با حضور در شرکت آب و فاضلاب استان البرز و در محل تصفیه خانه شماره ۲ کرج با هدف رفع موانع و تسهیل اجرای پروژه از بخش‌های مختلف پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران و البرز بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح مهم عمرانی قرار گرفتند.

طبق گزارش مسئولان وزارت نیرو، تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج تا پایان مردادماه تکمیل و آب این خط تا ۱۵ شهریور به این نقطه می‌رسد. همچنین عملیات اجرایی تا محل بیلقان تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد و از ابتدای مهر آبگیری آغاز می‌شود. با بهره‌برداری این مرحله، ۵ متر مکعب در ثانیه به ظرفیت تأمین آب تهران افزوده خواهد شد. طول خط انتقال جایگزین از مخزن زیاران تا آبگیر طالقان ۶۲ کیلومتر است که با هدف تأمین پایدار آب شرب کلانشهر تهران و کرج اجرا می‌شود. از این مسیر، ۵۴ کیلومتر تا تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج تکمیل و لوله‌گذاری شده و هم‌اکنون نصب شیرآلات و عملیات تست در حال انجام است.

هزینه برآوردی اجرای پروژه حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال است. این طرح از بهمن ۱۴۰۱ آغاز شده و به دلیل مشکلات مالی، روند پیشرفت آن تا سال ۱۴۰۳ کند بود، اما با تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۴، کار با جدیت دنبال شد. پیشرفت فیزیکی طرح از ۴۰ درصد در بهمن ۱۴۰۳ به ۸۵ درصد کنونی رسیده است. در فاز نخست، ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل می‌شود و پس از امتداد خط تا بیلقان، ۲.۵ متر مکعب دیگر افزوده خواهد شد تا ظرفیت کامل ۵ متر مکعب بر ثانیه به بهره‌برداری برسد. سهم استان البرز نیز وارد تصفیه‌خانه شماره ۲ این استان می‌شود و ظرفیت آزادشده خط قدیمی در اختیار تهران قرار می‌گیرد.

به گفته مسئولان، فاز دوم پروژه تا مهرماه تکمیل و با راه‌اندازی کامل، ظرفیت انتقال از طالقان به تهران و کرج به ۱۰ متر مکعب بر ثانیه خواهد رسید. مجموع اعتبار موردنیاز طرح حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده و در حال حاضر پروژه مشکل مالی ندارد.

بر اساس این گزارش، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و همچنین علی شیرین زاد نماینده مردم کرج نیز در خصوص لزوم اتخاذ تدبیر بلند مدت و ریشه برای تامین پایدار آب شرب پایتخت و کنترل مصرف در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی و نیز وضعیت بحرانی تامین آب پایتخت نکاتی را مطرح کرده و پیشنهاداتی برای عبور از این شرایط سخت ارائه کردند.

پس از این نشست مشترک؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس به همراه سایر نمایندگان مجلس و همچنین وزیر نیرو، معاونان وی و استاندار البرز از بخش‌های مختلف خطوط انتقال شامل تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج، مسیر انتقال آب و محل آبگیری بیلقان دیدن کرده و در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژه قرار گرفتند.