به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به همت موکب‌های استان خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در مرز شلمچه در حال انجام است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از این موکب‌ها خدمات رسانی آنها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این موکب‌ها هر آنچه که مورد نیاز زوار اربعین حسینی است ارائه می‌شود.

یدالله رحمانی افزود: در موکب‌های استان مستقر در مرز شلمچه علاوه بر ارائه امور خدماتی و پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی نیز با موضوعات مختلف برای زوار برگزار می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۵ موکب از کهگیلویه و بویراحمد در ایام اربعین فعال هستند گفت: از این تعداد، ۸۷ موکب دارای پروانه رسمی بوده و ۴۸ موکب دیگر در مراحل اخذ مجوز قرار دارند و همچنین، ۳۹ موکب استان در خاک عراق به زائران اربعین خدمات‌رسانی می‌کنند.

رحمانی ادامه داد: ۹۶ موکب نیز در مناطق مختلف استان تا پایان روز اربعین حسینی مشغول به فعالیت مشغول هستند.