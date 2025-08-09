خدمات رسانی موکبهای استان به زوار اربعین در مرز شلمچه
موکبهای کهگیلویه و بویراحمد از یک هفته قبل تاکنون در حال خدمات رسانی شبانه روزی به زوار اربعین هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت موکبهای استان خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در مرز شلمچه در حال انجام است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از این موکبها خدمات رسانی آنها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این موکبها هر آنچه که مورد نیاز زوار اربعین حسینی است ارائه میشود. یدالله رحمانی افزود: در موکبهای استان مستقر در مرز شلمچه علاوه بر ارائه امور خدماتی و پذیرایی، برنامههای فرهنگی نیز با موضوعات مختلف برای زوار برگزار میشود. رحمانی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۵ موکب از کهگیلویه و بویراحمد در ایام اربعین فعال هستند گفت: از این تعداد، ۸۷ موکب دارای پروانه رسمی بوده و ۴۸ موکب دیگر در مراحل اخذ مجوز قرار دارند و همچنین، ۳۹ موکب استان در خاک عراق به زائران اربعین خدماترسانی میکنند. رحمانی ادامه داد: ۹۶ موکب نیز در مناطق مختلف استان تا پایان روز اربعین حسینی مشغول به فعالیت مشغول هستند.